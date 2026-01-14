Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme eines jugendlichen Mehrfachtäters

Braunschweig (ots)

17-Jähriger in Untersuchungshaft

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich Braunschweig sowie in der Gemeinde Meine zu mehreren schweren Straftaten. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei steht ein 17-jähriger Jugendlicher aus Braunschweig in dringendem Tatverdacht. Der Tatverdächtige, der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, soll unter anderem Raubstraftaten sowie Einbruchs- und Diebstahlsdelikte begangen haben. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe und der bestehenden Wiederholungsgefahr hat das Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Anordnung von Untersuchungshaft erlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand leidet der 17-Jährige an einer Suchterkrankung, wodurch es mutmaßlich zu sogenannter Beschaffungskriminalität gekommen ist. Die Ermittlungsbehörden gehen daher von einer erhöhten Rückfallgefahr aus. Der Jugendliche wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

