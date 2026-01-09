PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Schnee, Schnee, Schnee!

Braunschweig (ots)

Autobahnen im Braunschweiger Umland

09.01.25

Verkehr liegt vielerorts brach

An mehreren Stellen im Autobahnnetz der Region Braunschweig blockieren LKW die Fahrbahnen und Auffahrten.

Unter anderem wurde sogar das THW zur Bergung liegengebliebener Fahrzeuge hinzugezogen.

Die Autobahnmeistereien im Großraum Braunschweig können sich aktuell nur auf die Hauptfahrstreifen der Autobahnen konzentrieren, um diese freizuhalten.

Fahrten sollten möglichst vermieden werden.

Verkehrsteilnehmende auf den Autobahnen werden aufgefordert, Räumfahrzeuge nicht zu überholen.

Großraum- und Schwertransporte sowie Gefahrguttransporte sollten Parkplätze anfahren.

Auch die Autobahnpolizei Braunschweig ist heute mit doppelter Personalstärke im Einsatz.

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

