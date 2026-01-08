PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall auf der A2 - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

A2 Rtg. Berlin, Zwischen dem Parkplatz Röhrse und der AS-Peine

06.01.2026

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Am Dienstag, den 06. Januar, konnten an der A2 insgesamt zehn beschädigte Elemente der rechtsseitigen Schutzplanke festgestellt werden. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, da sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Aufgrund des Schadensbildes geht die Autobahnpolizei Braunschweig davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lastkraftwagen handelt. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen machen oder sonstige Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0531/476-3715 entgegen.

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
