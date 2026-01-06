Polizei Braunschweig

POL-BS: Seniorin beraubt - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilhelmstraße

31.12.25, 18.40 Uhr

Täter flüchtet unerkannt

Am Silvesterabend ist eine 78-Jährige mit vier Begleiterinnen in der Wilhelmstraße auf dem Weg zum Staatstheater am Steinweg gewesen. Kurz vor der Neuen Knochenhauerstraße wurde die arglose Seniorin plötzlich von hinten geschubst, wodurch sie zu Boden gestürzt ist. Anschließend hat die 78-Jährige sowie ihre Begleiterinnen nur noch gesehen, wie ein Mann mit der Handtasche, die die Dame zuvor über ihrer rechten Schulter trug, davongerannt sei. Der dunkel gekleidete Täter mit aufgesetzter Kapuze ist auf der anderen Straßenseite in einem Durchgang der Wilhelmstraße 35 verschwunden.

Nachdem man realisiert hat, dass die 78-Jährige gerade Opfer eines Raubes geworden ist, alarmierten die Damen die Polizei. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter allerdings nicht mehr festgestellt werden.

Die 78-Jährige wurde durch den hinterhältigen Angriff verletzt. Im Krankenhaus wurden ein Armbruch und oberflächliche Verletzungen im Gesicht und an den Knien diagnostiziert.

Neben persönlichen Dokumenten befand sich in der geraubten Handtasche Bargeld.

Im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens wegen eines Handtaschenraubes suchen die Ermittler nun weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall selber oder zum Täter machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell