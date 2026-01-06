Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall kurz nach Weihnachten

Braunschweig (ots)

Neustadtring/Celler Straße, 27.12.2025, 12:30 Uhr

Mann verstirbt im Krankenhaus nach Verkehrsunfall

Am 27. Dezember stürzte ein 82-jähriger mit seinem Fahrrad. Er befuhr gegen Mittag den Neustadtring in Richtung Rudolfsplatz und bog nach rechts in die Celler Straße ab. Dabei kam er alleinbeteiligt aufgrund von Glätte zu Fall und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Dort verstarb der Mann am vergangenen Samstag an seinen Verletzungen. Der Verkehrsunfalldienst erfuhr erst im Nachgang von dem Unfall und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

