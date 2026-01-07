PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach Einbruch

Braunschweig (ots)

Frankfurter Straße, 07.01.2026, 03:00 Uhr

42-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch festgenommen

In der vergangenen Nacht meldete ein Zeuge der Polizei Einbruchspuren an einer Autowerkstatt in der Frankfurter Straße. Unverzüglich entsandte Polizeibeamte umstellten das Gebäude und konnten durch ein offenes Fenster eine Person im Gebäude feststellen. Es handelte sich um einen 42-jährigen wohnungslosen Mann. Er wurde widerstandslos festgenommen. Aufgrund einer Beeinflussung durch Alkohol und Drogen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort im Nachgang auf und leitete ein Strafverfahren ein. Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich der 42-jährige Täter mit einem Werkzeug gewaltsam Zutritt zu dem Werkstattgebäude. Ob Diebesgut entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

