Polizei Braunschweig

POL-BS: Geschädigte gesucht - mutmaßliches Diebesgut gefunden

Braunschweig (ots)

Boeselagerstraße, 08.12.2025, 08:30 Uhr

Polizei stellte große Menge mutmaßliches Diebesgut sicher

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte Anfang Dezember mehrere abgemeldete Fahrzeuge in der Boeselagerstraße fest. Beim Überprüfen eines Opels konnten im Fahrzeuginnenraum große Mengen Tabak, sowie originalverpackte Drogerie- und Kosmetikartikel festgestellt werden, die haushaltsübliche Mengen weit überstiegen.

Nach Rücksprache mit einer Staatsanwältin wurde das Auto zwangsweise geöffnet und der Fahrzeuginhalt sichergestellt. Neben Bekleidung, Elektroartikeln und weiteren Kleinteilen wurde auch Werkzeug gefunden. Erste Ermittlungen sprechen nun dafür, dass die Gegenstände aus Diebstählen oder Einbrüchen stammen. Die Polizei sucht daher nun nach potenziell Geschädigten. Wer Hinweise zu der Herkunft der markanten Gegenstände geben kann, wird gebeten sich unter 0531-476 2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

