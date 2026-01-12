Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrrad bei Diebstahl genutzt

Braunschweig (ots)

Schuhstraße, 24.12.2025, 12:40 Uhr

Ladendieb lässt Fahrrad auf der Flucht zurück

Am Heiligabend des vergangenen Jahres kam es in der Schuhstraße zu einem Ladendiebstahl durch einen 35-Jährigen. Als dieser nach seiner Tat vor der Mitarbeiterin eines Kaufhauses floh, ließ er ein Fahrrad zurück, was im Nachgang durch die Polizei sichergestellt wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand lässt sich nicht ausschließen, dass das Fahrrad ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Einen Eigentumsnachweis erbrachte der 35-Jährige bislang nicht.

Die Polizei sucht daher nach Hinweisen zur Herkunft oder zu dem rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke CURTIS. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115 entgegen.

