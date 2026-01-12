PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrrad bei Diebstahl genutzt

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrrad bei Diebstahl genutzt
  • Bild-Infos
  • Download

Braunschweig (ots)

Schuhstraße, 24.12.2025, 12:40 Uhr

Ladendieb lässt Fahrrad auf der Flucht zurück

Am Heiligabend des vergangenen Jahres kam es in der Schuhstraße zu einem Ladendiebstahl durch einen 35-Jährigen. Als dieser nach seiner Tat vor der Mitarbeiterin eines Kaufhauses floh, ließ er ein Fahrrad zurück, was im Nachgang durch die Polizei sichergestellt wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand lässt sich nicht ausschließen, dass das Fahrrad ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Einen Eigentumsnachweis erbrachte der 35-Jährige bislang nicht.

Die Polizei sucht daher nach Hinweisen zur Herkunft oder zu dem rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke CURTIS. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:37

    POL-BS: Schnee, Schnee, Schnee!

    Braunschweig (ots) - Autobahnen im Braunschweiger Umland 09.01.25 Verkehr liegt vielerorts brach An mehreren Stellen im Autobahnnetz der Region Braunschweig blockieren LKW die Fahrbahnen und Auffahrten. Unter anderem wurde sogar das THW zur Bergung liegengebliebener Fahrzeuge hinzugezogen. Die Autobahnmeistereien im Großraum Braunschweig können sich aktuell nur auf die Hauptfahrstreifen der Autobahnen konzentrieren, um diese freizuhalten. Fahrten sollten möglichst ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:37

    POL-BS: Verkehrsunfall auf der A2 - Zeugenaufruf

    Braunschweig (ots) - A2 Rtg. Berlin, Zwischen dem Parkplatz Röhrse und der AS-Peine 06.01.2026 Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt Am Dienstag, den 06. Januar, konnten an der A2 insgesamt zehn beschädigte Elemente der rechtsseitigen Schutzplanke festgestellt werden. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, da sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Aufgrund des Schadensbildes geht die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:00

    POL-BS: Festnahme nach Einbruch

    Braunschweig (ots) - Frankfurter Straße, 07.01.2026, 03:00 Uhr 42-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch festgenommen In der vergangenen Nacht meldete ein Zeuge der Polizei Einbruchspuren an einer Autowerkstatt in der Frankfurter Straße. Unverzüglich entsandte Polizeibeamte umstellten das Gebäude und konnten durch ein offenes Fenster eine Person im Gebäude feststellen. Es handelte sich um einen 42-jährigen wohnungslosen Mann. Er wurde widerstandslos festgenommen. Aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren