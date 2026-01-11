Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsmasche Internet

Rhönblick (ots)

Am vergangenen Donnerstag kam es in der Gemeinde Rhönblick zu einer bereits bekannten Betrugsmasche bei einer 64jährigen Frau. Während diese am Laptop arbeitete wurde dieser durch die unbekannten Täter gesperrt, auf ihrem Bildschirm erschien eine Telefonnummer, welche sie zur Behebung des Problems anrufen sollte. Dies tat die Frau, der Mann am anderen Ende täuschte vor, dass Unbekannte Geld von ihrem Konto abbuchen wollen. Der Unbekannte am Telefon gab an, diese Abbuchungen stoppen zu können, wenn die Frau hierfür die Transaktionen in ihrem Onlinekonto freigäbe. Dies tat die Frau und bestätigte somit Abbuchungen von mehreren Tausend Euro von ihrem Konto.

Die Polizei warnt daher nochmals, in einem solchen Fall die angegebene Nummer anzurufen. Trennen Sie das Gerät vom Internet und kontaktieren sie einen Computerfachmann zur Behebung des Problems. Außerdem sollten Sie Anzeige bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle erstatten.

