Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weihnachtsbaum beschädigt

Wasungen (ots)

Bereits am 22.12.2025 beschädigte ein unbekannte Täter den auf dem Außengelände des Bürgerhauses in Wasungen aufgestellten Weihnachtsbaum. Er riss die Weihnachtsdekoration und die Beleuchtung herunter und versuchte den Baum anzuzünden. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0006110/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

