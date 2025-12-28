Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Palettenbrand

Speyer, Speyer-West (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen (28.12.2025, 00:00 Uhr bis 03:30 Uhr) ein Stapel (3000) Paletten auf einem Firmengelände in Brand. Die Brandörtlichkeit befand sich im Bereich der Außengrenze des umzäunten Firmengeländes. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden; verletzt wurde niemand. Laut Auskunft von Mitarbeitern seien im Umkreis seit Mitternacht regelmäßig Feuerwerkskörper gezündet worden. Ob diese ursächlich für die Brandentstehung waren ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Brand entstand ein Schaden von 5000 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat in der Siemensstraße im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621-963-23312, oder per Email an kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de.

