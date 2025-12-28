PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamten nach Gaststättenschließung

Ludwigshafen, Oppauer Straße (ots)

Am späten Samstagabend den 27.12.2025, gegen 23:40 Uhr, wurde der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen bei der Beendigung einer Privatfeier in der Oppauer Straße unterstützt. Aufgrund des unkooperativen und aggressiven Verhaltens der Gäste wurden starke Polizeikräfte hinzugezogen. Im weiteren Verlauf kam es durch den 42-jährigen Verantwortlichen der Gaststätte zu Widerstandshandlungen, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Der 42-Jährige wurde anschließend dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Gegen den ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

