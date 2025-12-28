Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug im Gleisbett

Ludwigshafen, Brunckstraße (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 28.12.2025, gegen 02:02 Uhr, wurde ein PKW auf dem Gleisbett in der Brunckstraße, Höhe Sternstraße gemeldet. Durch die Beamten konnte der 43-jährige Fahrzeugführer neben seinem PKW angetroffen werden. Bei ihm konnten Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden, weshalb der Mann zur Dienststelle verbracht und ihm dort eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss an diese Maßnahme wurde der 43-Jährige zum Zwecke der Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Den Mann erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr; sein Führerschein wurde einbehalten. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

