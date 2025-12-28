PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug im Gleisbett

Ludwigshafen, Brunckstraße (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 28.12.2025, gegen 02:02 Uhr, wurde ein PKW auf dem Gleisbett in der Brunckstraße, Höhe Sternstraße gemeldet. Durch die Beamten konnte der 43-jährige Fahrzeugführer neben seinem PKW angetroffen werden. Bei ihm konnten Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden, weshalb der Mann zur Dienststelle verbracht und ihm dort eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss an diese Maßnahme wurde der 43-Jährige zum Zwecke der Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Den Mann erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr; sein Führerschein wurde einbehalten. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 07:00

    POL-PPRP: Trunkenheit im Verkehr

    Ludwigshafen, Innenstadt (ots) - Polizeikräfte kontrollierten am Sonntag, den 28.12.2025 gegen 04:40 Uhr in der Ludwigshafener Innenstadt einen 46-jährigen Autofahrer aus Mannheim. Dieser war zuvor durch seine auffällige Fahrweise ins Visier der Polizeibeamten geraten. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle konnte bei ihm deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Fahrer wurde auf ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 12:40

    POL-PPRP: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Morgen des 27.12.2025 kam es in Frankenthal zum Vollbrand einer Garage, welcher auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Drei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vor Ort ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren