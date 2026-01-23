Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher flüchtet ohne Beute

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter brach am Donnerstag, 22.01.2026, in eine Wohnung an der August-Schroeder-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 09:15 Uhr und 14:00 Uhr gelangte der Unbekannte offenbar ungehindert in das Mehrfamilienhaus zwischen der Brunnenstraße und der Nikolaus-Dürkopp-Straße.

Anschließend brach er die Tür zu einer Wohnung auf und durchsuchte mehrere Räume nach Diebesgut. Ohne Beute verließ er das Haus in unbekannte Richtung.

Die Polizei erinnert Bewohner von Mehrfamilienhäusern daran, den Türöffner nur dann zu betätigen, wenn Sie sich sicher sind, wer vor der Tür steht und welches Anliegen die Person hat.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell