POL-BI: Schmuck gestohlen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstagabend, 22.01.2026, stieg ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Altmühlstraße ein und stahl Wertgegenstände.
Zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes, zwischen der Verler Straße und der Innstraße, auf. Er durchsuchte mehrere Räume und nahm Schmuck an sich.
Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
