Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmuck gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstagabend, 22.01.2026, stieg ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Altmühlstraße ein und stahl Wertgegenstände.

Zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes, zwischen der Verler Straße und der Innstraße, auf. Er durchsuchte mehrere Räume und nahm Schmuck an sich.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
  Druckversion
  PDF-Version
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
  • 23.01.2026 – 09:37

    POL-BI: Nachtrag: Aktuell Glatteis-Massenkarambolage auf der A 44

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- A 44- Paderborn- Marsberg- Lichtenau- Nach 18 Glätteunfällen ist die Autobahn 44 weiterhin in beiden Fahrtrichtungen, zwischen der Anschlussstelle Diemelstadt und dem Kreuz Wünnenberg-Haaren, gesperrt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kamen drei Personen ums Leben und 11 Personen erlitten leichte Verletzungen. Der Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 05:19

    POL-BI: Aktuell Glatteis-Massenkarambolage auf der A 44

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- A 44- Paderborn- Marsberg- Lichtenau- In den frühen Stunden des Freitags, 23.01.2026, kam es auf der Autobahn 44 in beiden Fahrtrichtungen, zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau, aufgrund von Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kamen dabei auch Personen ums Leben. Gegen 01:30 Uhr ...

    mehr
