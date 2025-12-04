PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Polch (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025 kam es gegen 19:19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K33 zwischen Mertloch und Polch. Ein aus Mertloch kommender PKW kam dabei in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden PKW. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Hinter dem Unfallverursacher soll sich ein weiteres Fahrzeug befunden haben, welches den Verkehrsunfall gesehen haben könnte. Die Polizei Mayen sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere den Fahrer des hinter dem Unfallverursacher fahrenden PKW.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de
C. Scherhag, POK'in

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
  • 04.12.2025 – 13:37

    POL-PDMY: Vermehrte Metalldiebstähle

    Adenau (ots) - In den letzten Wochen häuften sich die Metalldiebstähle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau. Zeugen berichteten in dem Zusammenhang mehrfach von einem Transporter mit rumänischem Kennzeichen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Augen hinsichtlich auffälliger Fahrzeuge oder Personen offenzuhalten und diese zeitnah der Polizei Adenau (02691/925-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:47

    POL-PDMY: Tageswohnungseinbruch in Rech - Zeugen gesucht

    Rech (ots) - Am Samstag, dem 29.11.2025, kam es in der Hardtstraße in Rech zu einem Wohnungseinbruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen der oder die bislang unbekannten Täter im Schutz der früh einsetzenden Dunkelheit gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Anschließend wurde das Innere des Hauses gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Der Einbruch wurde kurz nach 18:00 Uhr bemerkt, sodass der ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 05:23

    POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Ettringen

    Ettringen (ots) - In der Nacht von Samstag, 29.11.25, 22:00 Uhr bis Sonntag 30.11.25, 03:00 Uhr kollidierte in der Kreuzstraße in Ettringen ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich bei einem Ausparkvorgang oder Wendemanöver von den dortigen Parkplätzen des Gemeindehauses, mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, Ford Kuga. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ...

    mehr
