Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 3 x Blutentnahme

Landau (ots)

Gleich drei Fahrzeugführer mussten im Verlauf des 20.01.2026 wegen Trunkenheit im Verkehr beanzeigt werden. Um 08:55 Uhr wurde ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer im Horstring in Landau kontrolliert. Nach festgestellten Auffallerscheinungen verlief ein Vortest positiv auf THC. Ebenfalls positiv auf THC verlief ein Vortest bei einem 54-jährigen Skoda-Fahrer, welcher um 11:30 Uhr in der Industriestraße in Landau kontrolliert wurde. Um 16:44 Uhr wurde in der Schloßstraße in Landau ein 57-jähriger BMW-Fahrer kontrolliert. Dieser wurde zuvor durch einen aufmerksamen Zeugen mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Der Grund für die auffällige Fahrweise konnte schnell ermittelt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. In allen drei Fällen wurden Blutproben entnommen, entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Führerscheinstellen in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

