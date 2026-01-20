PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Altdorf (ots)

Nachtrag zum Brand eines Wohnhauses in Altdorf

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6187838

Wie bereits berichtet, kam es am 30.12.2025 zu einem Wohnhausbrand in der Ortsgemeinde Altdorf. Ein 89-jähriger Bewohner, der sich zur Ereigniszeit alleine im Anwesen befand, wurde dabei verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger beauftragt, der die Brandstätte inzwischen zusammen mit Ermittlern der Kriminalpolizei Landau begangen hat. Nach dem Ergebnis des Gutachters ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Demnach richtet sich derzeit ein Tatverdacht gegen den 89-jährigen Bewohner des Hauses. Hinweise, die für ein Einwirken Dritter sprechen würden, liegen nicht vor.

Nach den bisherigen Erkenntnissen liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass sich der 89-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er weiterhin behandelt wird.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 11:50

    POL-PDLD: Landau - Unfallflucht

    Landau (ots) - Bereits am Dienstag, den 13.01.2026, kam es in dem Zeitraum zwischen 14:00 Uhr bis 14:25 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Charles-De-Gaulle-Straße in Landau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieß wohl beim Ausparken gegen das Heck des beschädigten Fahrzeugs und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5.000 Euro. Hinweise zu dem Unfall oder dem ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:55

    POL-PDLD: Landau - Schulwegkontrolle

    Landau (ots) - Am 19.01.2026 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Schulwegkontrolle im Bereich der Grundschule Horst in der Helmbachstraße in Landau durchgeführt. Ein PKW-Fahrer musste hier gebührenpflichtig verwarnt werden, da er nicht angeschnallt war. Ein Kind wurde ohne den vorgeschriebenen Kindersitz transportiert. Auch hier erfolgte eine gebührenpflichtige Verwarnung. In zwei weiteren Fällen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren