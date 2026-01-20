Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Altdorf (ots)

Nachtrag zum Brand eines Wohnhauses in Altdorf

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6187838

Wie bereits berichtet, kam es am 30.12.2025 zu einem Wohnhausbrand in der Ortsgemeinde Altdorf. Ein 89-jähriger Bewohner, der sich zur Ereigniszeit alleine im Anwesen befand, wurde dabei verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger beauftragt, der die Brandstätte inzwischen zusammen mit Ermittlern der Kriminalpolizei Landau begangen hat. Nach dem Ergebnis des Gutachters ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Demnach richtet sich derzeit ein Tatverdacht gegen den 89-jährigen Bewohner des Hauses. Hinweise, die für ein Einwirken Dritter sprechen würden, liegen nicht vor.

Nach den bisherigen Erkenntnissen liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass sich der 89-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er weiterhin behandelt wird.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell