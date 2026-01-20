PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht

Landau (ots)

Bereits am Dienstag, den 13.01.2026, kam es in dem Zeitraum zwischen 14:00 Uhr bis 14:25 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Charles-De-Gaulle-Straße in Landau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieß wohl beim Ausparken gegen das Heck des beschädigten Fahrzeugs und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

