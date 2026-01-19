Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Gefährdung des Straßenverkehrs durch unberechtigtes Verwenden eines Blaulichts

Bild-Infos

Download

Schwegenheim (ots)

Am Montag, den 19.01.2026, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein ziviles Fahrzeug die Bundesstraße 272 aus Richtung B9 kommend in Fahrtrichtung Landau. Nach dem Einfahren auf die B272 wechselte das Fahrzeug auf die Fahrbahnmitte und überholte trotz bestehenden Gegenverkehrs.

Um sich freie Fahrt zu verschaffen, soll auf dem zivilen Fahrzeug unberechtigt ein Blaulicht angebracht und eingeschaltet worden sein.

Die Polizeiinspektion Germersheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer geben können, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gebeten, die dem Fahrzeug ausweichen oder Platz machen mussten oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell