Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Gefährdung des Straßenverkehrs durch unberechtigtes Verwenden eines Blaulichts

Schwegenheim (ots)

Am Montag, den 19.01.2026, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein ziviles Fahrzeug die Bundesstraße 272 aus Richtung B9 kommend in Fahrtrichtung Landau. Nach dem Einfahren auf die B272 wechselte das Fahrzeug auf die Fahrbahnmitte und überholte trotz bestehenden Gegenverkehrs.

Um sich freie Fahrt zu verschaffen, soll auf dem zivilen Fahrzeug unberechtigt ein Blaulicht angebracht und eingeschaltet worden sein.

Die Polizeiinspektion Germersheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer geben können, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gebeten, die dem Fahrzeug ausweichen oder Platz machen mussten oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-0
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDLD: Scheibenhardt - Verkehrskontrolle

    Scheibenhardt (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Grenzübergang in Scheibenhardt stellte die Bundespolizei einen 36-jährigen Mann aus Lörrach fest, der ohne Führerschein mit einem Fahrzeug unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte durch die zuständige Landespolizei aus Wörth bei dem Mann den Einfluss berauschender Mittel feststellen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ...

