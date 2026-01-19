PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel: Toyota-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Karlsruhe und wird in Kandel gestoppt

Kandel (ots)

Am Sonntagnachmittag verursachte ein 60-jähriger Toyota-Fahrer auf der Südtangente in Karlsruhe einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend in Richtung Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit Beamten der Polizei Karlsruhe konnte der Beschuldigte auf der Autobahn 65, kurz nach der Ausfahrt Kandel Mitte, gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Zeugen, die durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 0721 49070 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:03

    POL-PDLD: Scheibenhardt - Verkehrskontrolle

    Scheibenhardt (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Grenzübergang in Scheibenhardt stellte die Bundespolizei einen 36-jährigen Mann aus Lörrach fest, der ohne Führerschein mit einem Fahrzeug unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte durch die zuständige Landespolizei aus Wörth bei dem Mann den Einfluss berauschender Mittel feststellen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:01

    POL-PDLD: Steinweiler -Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

    Steinweiler (ots) - Am Abend des 17.01.26 zwischen ca. 17.30h und 22.20h wurde in Steinweiler in der Hauptstraße zwischen Niedergasse und Kirchstraße ein Fahrzeug beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder eine Person oder Personengruppe zum relevanten Zeitraum an der genannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren