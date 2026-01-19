Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel: Toyota-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Karlsruhe und wird in Kandel gestoppt

Kandel (ots)

Am Sonntagnachmittag verursachte ein 60-jähriger Toyota-Fahrer auf der Südtangente in Karlsruhe einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend in Richtung Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit Beamten der Polizei Karlsruhe konnte der Beschuldigte auf der Autobahn 65, kurz nach der Ausfahrt Kandel Mitte, gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Zeugen, die durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 0721 49070 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell