Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schulwegkontrolle

Landau (ots)

Am 19.01.2026 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Schulwegkontrolle im Bereich der Grundschule Horst in der Helmbachstraße in Landau durchgeführt. Ein PKW-Fahrer musste hier gebührenpflichtig verwarnt werden, da er nicht angeschnallt war. Ein Kind wurde ohne den vorgeschriebenen Kindersitz transportiert. Auch hier erfolgte eine gebührenpflichtige Verwarnung. In zwei weiteren Fällen steht ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei im Raum, da ein Kind ohne jede Sicherung transportiert wurde. Mit weiteren zukünftigen Kontrollen darf gerechnet werden.

