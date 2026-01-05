PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion 1 in Koblenz Einladung für Medienvertreter

Koblenz (ots)

Am Freitag, 09. Januar 2026, findet um 11 Uhr die Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Koblenz 1, Herrn Polizeioberrat Steffen Göbel, sowie die Verabschiedung seines Vorgängers, Herrn Polizeioberrat Eduard Schaab statt.

Örtlichkeit:

Historisches Rathaus der Stadt Koblenz Willi-Hörter-Platz 1 56068 Koblenz

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50021 anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 10:51

    POL-PPKO: Silvester im Stadtgebiet Koblenz - Polizei zieht positive Bilanz

    Koblenz (ots) - Anlässlich der Silvesternacht 2025/2026 wurde durch die PI Koblenz 1 ein Sondereinsatz zur Bewältigung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen im Zuständigkeitsgebiet der PI Koblenz 1 und 2 durchgeführt. Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen stellten die Bereiche Deutsches Eck sowie der Innenstadtgebiet von Koblenz dar. Zu Beginn des Einsatzes kam es ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 23:38

    POL-PPKO: Erstmeldung - Gebäudebrand in Neuwied-Niederbieber

    Neuwied (ots) - Am 31.12.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde ein Gebäudebrand in der Aubachstraße in Neuwied-Niederbieber gemeldet. Vor Ort wurde der Brand eines leerstehenden Wohnhauses festgestellt. Wegen der Löscharbeiten ist die Aubachstraße derzeit zwischen Augustenthaler Straße und Melsbacher Straße gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei abgeleitet. Zu den ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:00

    POL-PPKO: Länderübergreifende Kontrollen zur dunklen Jahreszeit

    Koblenz (ots) - Am Montagabend führten Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg gemeinsam mit Einsatzkräften des Hessischen Präsidiums Einsatz und der Polizeidirektion Montabaur eine länderübergreifende Schwerpunktkontrolle zur dunklen Jahreszeit und der damit einhergehenden steigenden Einbruchszahlen durch. Der gemeinsame Schulterschluss der beiden Bundesländer setzt ein wichtiges Signal ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren