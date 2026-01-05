POL-PPKO: Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion 1 in Koblenz Einladung für Medienvertreter
Koblenz (ots)
Am Freitag, 09. Januar 2026, findet um 11 Uhr die Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Koblenz 1, Herrn Polizeioberrat Steffen Göbel, sowie die Verabschiedung seines Vorgängers, Herrn Polizeioberrat Eduard Schaab statt.
Örtlichkeit:
Historisches Rathaus der Stadt Koblenz Willi-Hörter-Platz 1 56068 Koblenz
Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50021 anzumelden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell