POL-PPKO: Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion 1 in Koblenz Einladung für Medienvertreter

Koblenz (ots)

Am Freitag, 09. Januar 2026, findet um 11 Uhr die Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Koblenz 1, Herrn Polizeioberrat Steffen Göbel, sowie die Verabschiedung seines Vorgängers, Herrn Polizeioberrat Eduard Schaab statt.

Örtlichkeit:

Historisches Rathaus der Stadt Koblenz Willi-Hörter-Platz 1 56068 Koblenz

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50021 anzumelden.

