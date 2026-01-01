Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Silvester im Stadtgebiet Koblenz - Polizei zieht positive Bilanz

Koblenz (ots)

Anlässlich der Silvesternacht 2025/2026 wurde durch die PI Koblenz 1 ein Sondereinsatz zur Bewältigung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen im Zuständigkeitsgebiet der PI Koblenz 1 und 2 durchgeführt.

Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen stellten die Bereiche Deutsches Eck sowie der Innenstadtgebiet von Koblenz dar. Zu Beginn des Einsatzes kam es lediglich zu vereinzelten Personenkontrollen nach Böllerwürfen. In einer Discounterfiliale in der Viktoriastraße in Koblenz kam es durch einen Böllerwurf zu massiven Beschädigungen, so dass durch die Feuerwehr Koblenz eine Absicherung erfolgte. Ab ca. 23:30 Uhr konnte ein starker Zulauf am Deutschen Eck festgestellt werden, hier sammelten sich bis Mitternacht ca. 2500 Personen, welche fast ausschließlich friedlich feierten. Leider kam es zu vereinzelten Raketenabschüssen in Menschenmengen woraufhin die Verantwortlichen entsprechenden Maßnahmen unterzogen wurden. Auf der Balduinbrücke konnte ebenfalls ab ca. 23:30 Uhr starker Personenzulauf festgestellt werden, so dass die Brücke temporär für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden musste. Auf der Brücke wurde eine Person mit einer Schreckschusswaffe kontrolliert, welche sichergestellt wurde. Ab ca. 01:00 Uhr leerten sich die beiden vorgenannten Örtlichkeiten, dennoch zeigte die Polizei weiterhin starke Präsenz. Um 03:00 Uhr wurde der Sondereinsatz beendet. Im Rahmen des Einsatzes erfolgten 15 Personenkontrollen, 6 Strafanzeigen wurden gefertigt und 6 Platzverweise erteilt. Eine Person musste in Gewahrsam genommen werden. In der Gesamtschau kam es im Bereich Koblenz erfreulicherweise zu keinen herausragenden Ereignissen oder schweren Verletzungen von Einsatzkräften oder Besuchern.

