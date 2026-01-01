PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Silvester im Stadtgebiet Koblenz - Polizei zieht positive Bilanz

Koblenz (ots)

Anlässlich der Silvesternacht 2025/2026 wurde durch die PI Koblenz 1 ein Sondereinsatz zur Bewältigung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen im Zuständigkeitsgebiet der PI Koblenz 1 und 2 durchgeführt.

Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen stellten die Bereiche Deutsches Eck sowie der Innenstadtgebiet von Koblenz dar. Zu Beginn des Einsatzes kam es lediglich zu vereinzelten Personenkontrollen nach Böllerwürfen. In einer Discounterfiliale in der Viktoriastraße in Koblenz kam es durch einen Böllerwurf zu massiven Beschädigungen, so dass durch die Feuerwehr Koblenz eine Absicherung erfolgte. Ab ca. 23:30 Uhr konnte ein starker Zulauf am Deutschen Eck festgestellt werden, hier sammelten sich bis Mitternacht ca. 2500 Personen, welche fast ausschließlich friedlich feierten. Leider kam es zu vereinzelten Raketenabschüssen in Menschenmengen woraufhin die Verantwortlichen entsprechenden Maßnahmen unterzogen wurden. Auf der Balduinbrücke konnte ebenfalls ab ca. 23:30 Uhr starker Personenzulauf festgestellt werden, so dass die Brücke temporär für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden musste. Auf der Brücke wurde eine Person mit einer Schreckschusswaffe kontrolliert, welche sichergestellt wurde. Ab ca. 01:00 Uhr leerten sich die beiden vorgenannten Örtlichkeiten, dennoch zeigte die Polizei weiterhin starke Präsenz. Um 03:00 Uhr wurde der Sondereinsatz beendet. Im Rahmen des Einsatzes erfolgten 15 Personenkontrollen, 6 Strafanzeigen wurden gefertigt und 6 Platzverweise erteilt. Eine Person musste in Gewahrsam genommen werden. In der Gesamtschau kam es im Bereich Koblenz erfreulicherweise zu keinen herausragenden Ereignissen oder schweren Verletzungen von Einsatzkräften oder Besuchern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 23:38

    POL-PPKO: Erstmeldung - Gebäudebrand in Neuwied-Niederbieber

    Neuwied (ots) - Am 31.12.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde ein Gebäudebrand in der Aubachstraße in Neuwied-Niederbieber gemeldet. Vor Ort wurde der Brand eines leerstehenden Wohnhauses festgestellt. Wegen der Löscharbeiten ist die Aubachstraße derzeit zwischen Augustenthaler Straße und Melsbacher Straße gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei abgeleitet. Zu den ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:00

    POL-PPKO: Länderübergreifende Kontrollen zur dunklen Jahreszeit

    Koblenz (ots) - Am Montagabend führten Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg gemeinsam mit Einsatzkräften des Hessischen Präsidiums Einsatz und der Polizeidirektion Montabaur eine länderübergreifende Schwerpunktkontrolle zur dunklen Jahreszeit und der damit einhergehenden steigenden Einbruchszahlen durch. Der gemeinsame Schulterschluss der beiden Bundesländer setzt ein wichtiges Signal ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 03:52

    POL-PPKO: Folgemeldung - Brand in Oberlahnstein

    Lahnstein (ots) - Bezug nehmend zur Erstmeldung von 00:27 Uhr wird wie folgt nachberichtet: Der Brand konnte durch die Feuerwehren Lahnstein, Braubach und Bad Ems mit ca. 100 Einsatzkräften bis etwa 03:00 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die an einen Garagenkomplex in der Adolfstraße angrenzenden Wohnhäuser wurden durch den Brand glücklicherweise nicht beschädigt und können weiter bewohnt werden, nachdem sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren