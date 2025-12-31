Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erstmeldung - Gebäudebrand in Neuwied-Niederbieber

Neuwied (ots)

Am 31.12.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde ein Gebäudebrand in der Aubachstraße in Neuwied-Niederbieber gemeldet. Vor Ort wurde der Brand eines leerstehenden Wohnhauses festgestellt. Wegen der Löscharbeiten ist die Aubachstraße derzeit zwischen Augustenthaler Straße und Melsbacher Straße gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei abgeleitet. Zu den Brandschäden und zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wir bitten derzeit von weiteren Nachfragen abzusehen.

