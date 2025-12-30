PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Länderübergreifende Kontrollen zur dunklen Jahreszeit

Koblenz (ots)

Am Montagabend führten Polizeibeamtinnen und -beamte der 
Polizeidirektion Limburg-Weilburg gemeinsam mit Einsatzkräften des 
Hessischen Präsidiums Einsatz und der Polizeidirektion Montabaur eine
länderübergreifende Schwerpunktkontrolle zur dunklen Jahreszeit und 
der damit einhergehenden steigenden Einbruchszahlen durch.
Der gemeinsame Schulterschluss der beiden Bundesländer setzt ein 
wichtiges Signal in der länderübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung.

Die Polizeipräsidenten der Polizeipräsidien Westhessen, Herr Gutzeit,
und Koblenz, Herr Süs, begleiteten die Aktion und machten sich 
persönlich ein Bild von der Kontrolle.

Es wurden nacheinander zwei Kontrollstellen eingerichtet.

Die erste befand sich zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in Hessen an 
der Bundesstraße 49 bei Beselich. Es wurden 55 Fahrzeuge und 75 
Personen kontrolliert. Für einen Fahrer endete die Fahrt an der 
Kontrollstelle, da der Verdacht bestand, dass er unter 
Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren 
sowie fünf weitere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten wurden 
eingeleitet. An drei Autos stellten die Kontrollierenden 
Fahrzeugmängel fest, die zweimal zum Erlöschen der Betriebserlaubnis 
führten.
Die zweite Kontrollstelle wurde auf einem Parkplatz in Görgeshausen 
an der Anschlussstelle "Diez" der Bundesautobahn 3 in der Zeit von 
20:15 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Die Einsatzkräfte 
kontrollierten 62 Fahrzeuge und 86 Personen. Auch hier wurde eine 
Verkehrsstrafanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von 
Betäubungsmitteln gefertigt. Dazu kamen drei 
Ordnungswidrigkeitsanzeigen und drei Fahrzeuge mit Mängeln.

Insgesamt waren knapp 50 Beamtinnen und Beamte aus Hessen und aus 
Rheinland-Pfalz bei den kalten Temperaturen und leichtem Schneefall 
vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren