Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Folgemeldung - Brand in Oberlahnstein

Lahnstein (ots)

Bezug nehmend zur Erstmeldung von 00:27 Uhr wird wie folgt nachberichtet:

Der Brand konnte durch die Feuerwehren Lahnstein, Braubach und Bad Ems mit ca. 100 Einsatzkräften bis etwa 03:00 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die an einen Garagenkomplex in der Adolfstraße angrenzenden Wohnhäuser wurden durch den Brand glücklicherweise nicht beschädigt und können weiter bewohnt werden, nachdem sie durch die Feuerwehr gelüftet wurden. Gegen 04:00 Uhr konnten die vorsorglich evakuierten Bewohner in ihre Häuser bzw. Wohnungen zurückkehren.

Durch den Brand wurden vier Garagen und mehrere weitere garagenartige Hobbyräumlichkeiten zerstört. Der Schaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Zudem wurden zwei Personen durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt. Hiervon wurde eine Person vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell