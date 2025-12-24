PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erstmeldung - Brand in Oberlahnstein

Lahnstein (ots)

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand in der Adolfstraße in Oberlahnstein im Einsatz. Dort brennen mehrere Garagen. Da aufgrund der dichten Bebauung ein Übergreifen auf Wohngebäude nicht auszuschließen ist, werden nahegelegenen Gebäude evakuiert. Zu Schäden und Folgen des Brandes können aufgrund der andauernden Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Wir bitten deshalb von weiteren Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Verkehr soll den Bereich weiträumig umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261-9256-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:56

    POL-PPKO: Körperverletzung in Merkelbach

    Koblenz (ots) - Am Montagabend, 22.12.25, kam es gegen 19.45 Uhr in Merkelbach, Bereich Hachenburg, zu einer tätlichen Auseinandersetzung innerhalb eines Wohnanwesens. Im Rahmen des Konflikts verletzte ein 37-jähriger Mann seine 39-jährige Lebensgefährtin, deren 17-jährigen Sohn sowie eine 53-jährige Mitbewohnerin leicht. Der Verantwortliche entfernte sich anschließend vom Ereignisort und ist derzeit unbekannten ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 23:06

    POL-PPKO: Brand in der ehemaligen Königsbacher Brauerei - Zeugen gesucht

    Koblenz (ots) - Am 20.12.2025, gegen 17:40 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Brand in einem Gebäude der ehemaligen Königsbacher Brauerei gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass aufgestapelte Pappe und Holzpaletten, vermutlich mit einem Brandbeschleuniger, angezündet wurden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass es ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 03:22

    POL-PPKO: Dienststellenübergreifende Alkohol- und Drogenkontrolle

    Koblenz (ots) - Am Abend des 19.12.2025, gegen 18.00 Uhr, startete die Sonderkontrolle im Stadtgebiet Koblenz mit ca. 25 Kräfte der Polizeidienststellen Koblenz, Lahnstein und der Kriminalpolizei. Zu Beginn wurden stationäre Kontrollstellen im Bereich Saarplatzkreisel, Neustadt und auf der Pfaffendorfer Brücke eingerichtet. Später wurden auch mobile Kontrollen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren