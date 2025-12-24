Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erstmeldung - Brand in Oberlahnstein

Lahnstein (ots)

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand in der Adolfstraße in Oberlahnstein im Einsatz. Dort brennen mehrere Garagen. Da aufgrund der dichten Bebauung ein Übergreifen auf Wohngebäude nicht auszuschließen ist, werden nahegelegenen Gebäude evakuiert. Zu Schäden und Folgen des Brandes können aufgrund der andauernden Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Wir bitten deshalb von weiteren Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Verkehr soll den Bereich weiträumig umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell