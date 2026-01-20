PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Nord - Überwachung Nachtfahrverbot

Landau (ots)

Bei einer nächtlichen Verkehrsüberwachung (20.01.2026, 00:00h - 01:00 Uhr) wurden auf der B10, Höhe LD-Nord, insgesamt vier Sattelzüge kontrolliert. Zwei Fahrer konnten keine Ausnahmegenehmigung für das Befahren der B10 vorzeigen. Beide mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 100 Euro bezahlen und zudem an geeigneter Stelle wenden (zurück zur Autobahn). Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
David Vogel

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

