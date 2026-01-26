PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Fußgängerin - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Vilsendorf- Nach einem Unfall am Freitagnachmittag, 23.01.2026, mit einer leichtverletzten Fußgängerin, sucht die Polizei einen PKW-Fahrer sowie Zeugen.

Eine 18-jährige Bielefelderin erstattete am Sonntag bei der Polizei eine Strafanzeige. Sie war am Freitag um 16:16 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Vilsendorfer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Epiphanienweg/ Vilsendorfer Straße und Orchideenstraße wollte sie an der dortigen Lichtzeichenanlage die Fahrbahn der Vilsendorfer Straße bei grün überqueren. Unvermittelt soll ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW auf der Vilsendorfer Straße, von Jöllenbeck kommend in Richtung stadteinwärts fahrend, die Fußgängerin mit seiner Front touchiert haben. Nachdem der PKW-Fahrer kurz stehen geblieben war, setzte er seine Fahrt in Richtung stadteinwärts fort. Die unter Schock stehende Fußgängerin suchte selbständig ein Krankenhaus auf und wurde dort ambulant versorgt.

Der PKW-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Die Polizei erinnert, rufen Sie im Falle einer Flucht nach einem Verkehrsunfall sofort die Polizei. Versuchen Sie möglichst, sich das Kennzeichen und den Fahrzeugtyp des Flüchtenden zu merken. Notieren Sie dies zur Sicherheit in ihr Handy falls Sie nicht sogar ein Foto von dem Fahrzeug gemacht haben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren