Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Fußgängerin - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Vilsendorf- Nach einem Unfall am Freitagnachmittag, 23.01.2026, mit einer leichtverletzten Fußgängerin, sucht die Polizei einen PKW-Fahrer sowie Zeugen.

Eine 18-jährige Bielefelderin erstattete am Sonntag bei der Polizei eine Strafanzeige. Sie war am Freitag um 16:16 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Vilsendorfer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Epiphanienweg/ Vilsendorfer Straße und Orchideenstraße wollte sie an der dortigen Lichtzeichenanlage die Fahrbahn der Vilsendorfer Straße bei grün überqueren. Unvermittelt soll ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW auf der Vilsendorfer Straße, von Jöllenbeck kommend in Richtung stadteinwärts fahrend, die Fußgängerin mit seiner Front touchiert haben. Nachdem der PKW-Fahrer kurz stehen geblieben war, setzte er seine Fahrt in Richtung stadteinwärts fort. Die unter Schock stehende Fußgängerin suchte selbständig ein Krankenhaus auf und wurde dort ambulant versorgt.

Der PKW-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Die Polizei erinnert, rufen Sie im Falle einer Flucht nach einem Verkehrsunfall sofort die Polizei. Versuchen Sie möglichst, sich das Kennzeichen und den Fahrzeugtyp des Flüchtenden zu merken. Notieren Sie dies zur Sicherheit in ihr Handy falls Sie nicht sogar ein Foto von dem Fahrzeug gemacht haben.

