POL-BI: Diensthund "Seargent" stöbert flüchtigen Täter auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford- Vlotho- Mit Hilfe eines Diensthunds fassten Polizisten am Sonntag, 25.01.2026, einen angetrunkenen Ford-Fahrer, der vergeblich versucht hatte, sich zu Fuß der Kontrolle zu entziehen. Er besaß keinen Führerschein.

Einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei fiel gegen 04:20 Uhr, ein vor ihnen fahrender Ford Transit auf, der die BAB 2 in Richtung Dortmund befuhr. In Höhe der Anschlussstelle Vlotho-West wechselte der Fahrer plötzlich auf die Verzögerungsspur und beschleunigte stark. Die Beamten folgten ihm und gaben ihm mittels Signalgebung und Blaulicht deutliche Anhaltezeichen. Der Fahrer fuhr auf einen nahegelegenen Parkplatz und anstatt auf das Eintreffen der Polizeibeamten am Fahrzeug zu warten, sprang er aus dem Van. Er verschloss ihn und rannte in das Waldgebiet eines angrenzenden Privatgrundstücks. Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Flüchtenden auf und sahen, dass er nach einem Sturz auf einer Treppe im Unterholz verschwand.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, durch mehrere Einsatzmittel der Polizei Bielefeld und der Polizei Herford, konnte der flüchtige Täter etwas später in einem Gebüsch in der Nähe des Anhalteortes durch den Diensthund "Seargent" aufgespürt und anschließend festgenommen werden.

Der Fahrer, ein polizeibekannter 34-jähriger Bielefelder, war stark alkoholisiert. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Bei seiner Flucht zog er sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch Rettungssanitäter versorgt wurden.

Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 34-Jährigen eine Blutprobe. Ermittlungen ergaben, dass er seit April 2021 nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

