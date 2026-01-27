Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor Job-Scamming

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet-

Die Polizei Bielefeld warnt vor gefälschten Stellenanzeigen in sozialen Netzwerken mit vermeintlich lukrativen Jobangeboten.

Eine 43-jährige Bielefelderin hatte im Internet auf einer Plattform nach einem Job für Heimarbeit gesucht. Als sie dort fündig geworden war, nahm sie per Chat Kontakt mit dem Anbieter auf. Sie sollte eine App verwenden und dort mit einer namentlich genannten Person Kontakt aufnehmen. Ihr wurde mitgeteilt, sie solle zunächst Geld in Form von Kryptowährung überweisen, um dann Geld zu erhalten. Die Bielefelderin überwies zwischen dem 22.01.2026 und 24.01.2026 knapp 2000 Euro, ohne Heimarbeit geleistet zu haben. Schließlich schöpfte sie Verdacht und erstattete am 26.01.2026 bei der Polizei Strafanzeige

Seien Sie skeptisch bei Jobangeboten, bei dem ein hoher Verdienst für wenig Arbeit von zu Haus angepriesen wird. Wenden Sie sich bei Jobangeboten direkt an das Unternehmen, um sicher zu gehen, dass es sich nicht um eine Fake-Jobanzeige handelt! Gehen Sie auf keinen Fall in Vorleistung! Bleiben Sie wachsam und informieren sie auch Familie und Freunde!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell