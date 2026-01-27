PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor Job-Scamming

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet-

Die Polizei Bielefeld warnt vor gefälschten Stellenanzeigen in sozialen Netzwerken mit vermeintlich lukrativen Jobangeboten.

Eine 43-jährige Bielefelderin hatte im Internet auf einer Plattform nach einem Job für Heimarbeit gesucht. Als sie dort fündig geworden war, nahm sie per Chat Kontakt mit dem Anbieter auf. Sie sollte eine App verwenden und dort mit einer namentlich genannten Person Kontakt aufnehmen. Ihr wurde mitgeteilt, sie solle zunächst Geld in Form von Kryptowährung überweisen, um dann Geld zu erhalten. Die Bielefelderin überwies zwischen dem 22.01.2026 und 24.01.2026 knapp 2000 Euro, ohne Heimarbeit geleistet zu haben. Schließlich schöpfte sie Verdacht und erstattete am 26.01.2026 bei der Polizei Strafanzeige

Seien Sie skeptisch bei Jobangeboten, bei dem ein hoher Verdienst für wenig Arbeit von zu Haus angepriesen wird. Wenden Sie sich bei Jobangeboten direkt an das Unternehmen, um sicher zu gehen, dass es sich nicht um eine Fake-Jobanzeige handelt! Gehen Sie auf keinen Fall in Vorleistung! Bleiben Sie wachsam und informieren sie auch Familie und Freunde!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 09:30

    POL-BI: Einbruch über die Terrasse

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Oldentrup - Am Freitag, 23.01.2026, stahlen Einbrecher aus einem Haus an der Straße Am Wiehagen Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr am Freitag, 23.01.2026, gelangten Einbrecher auf ein Grundstück am Wiehagen, im Bereich zwischen Am Strebkamp und der Oldentruper Straße. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, durchsuchten das Haus und nahmen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:40

    POL-BI: Diensthund "Seargent" stöbert flüchtigen Täter auf

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford- Vlotho- Mit Hilfe eines Diensthunds fassten Polizisten am Sonntag, 25.01.2026, einen angetrunkenen Ford-Fahrer, der vergeblich versucht hatte, sich zu Fuß der Kontrolle zu entziehen. Er besaß keinen Führerschein. Einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei fiel gegen 04:20 Uhr, ein vor ihnen fahrender Ford Transit auf, der die BAB 2 in Richtung Dortmund befuhr. In ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:32

    POL-BI: Trio schlägt Diskobesucher

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Die Polizei sucht mindestens drei Männer, die in der Nacht auf Samstag, 24.01.2026, an der Duisburger Straße auf einen 25-Jährigen einschlugen. Zeugen beobachteten gegen 04:30 Uhr, dass die Männer den 25-jährigen Hiddenhausener vor dem Eingang des Clubs attackierten. Als er bereits am Boden lag, traten die Angreifer auf den Mann ein. Ein Türsteher schritt ein, woraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren