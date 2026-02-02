Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Ein Einfamilienhaus im Stadtteil Enzberg ist am Freitagnachmittag von Einbrechern aufgesucht worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von 14:45 Uhr bis 20:15 Uhr über den Keller gewaltsam in das an der Ötisheimer Steige gelegene Anwesen ein. Im Haus wurden zahlreiche Schänke und Schubladen durchsucht und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

