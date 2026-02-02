Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unverschlossener Pkw war Ziel eines Diebes

Pforzheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet freitagnachts einen Geldbeutel sowie eine Flasche Spirituosen aus einem Pkw.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kam es zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 08:45 Uhr in der Kiehnlestraße zu einem Diebstahl. Der unbekannte Täter entwendete aus einem offenbar unverschlossenen Fahrzeug den Geldbeutel sowie eine Spirituosenflasche.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-3311beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Hinweise ihrer Polizei:

- Sofern vorhanden, sollte eine Garage genutzt werden. - Der Pkw und auch das Garagentor sollten stets verschlossen sein. - Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen abgestellt werden. - Vergewissern Sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten beim Verlassen des Wagens entfernt werden. - Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/t hemen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

