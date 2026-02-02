PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unverschlossener Pkw war Ziel eines Diebes

Pforzheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet freitagnachts einen Geldbeutel sowie eine Flasche Spirituosen aus einem Pkw.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kam es zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 08:45 Uhr in der Kiehnlestraße zu einem Diebstahl. Der unbekannte Täter entwendete aus einem offenbar unverschlossenen Fahrzeug den Geldbeutel sowie eine Spirituosenflasche.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-3311beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Hinweise ihrer Polizei:

   - Sofern vorhanden, sollte eine Garage genutzt werden.
   - Der Pkw und auch das Garagentor sollten stets verschlossen sein.
   - Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das
     Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich 
     belebten Straßen abgestellt werden.
   - Vergewissern Sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß 
     verschlossen ist.
   - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto 
     liegen.
   - Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten 
     beim Verlassen des Wagens entfernt werden.
   - Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf.
   - Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem 
     Kofferraum.
   - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem
     Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/t hemen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

