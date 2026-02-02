Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 340

Neuenbürg (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 340, Gemarkung Neuenbürg, durchgeführt.

In der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr wurde der Verkehr gemessen. Von 834 gemessenen Fahrzeugen waren 33 zu schnell unterwegs. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 80 km/h mit 134 km/h. Ihm droht nun ein Fahrverbot.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Simone Unger, Pressestelle

