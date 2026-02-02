PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 340

Neuenbürg (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 340, Gemarkung Neuenbürg, durchgeführt.

In der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr wurde der Verkehr gemessen. Von 834 gemessenen Fahrzeugen waren 33 zu schnell unterwegs. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 80 km/h mit 134 km/h. Ihm droht nun ein Fahrverbot.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 09:40

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - In kurzer Zeit knapp zwei Dutzend Verstöße geahndet

    Calw (ots) - Das Polizeirevier Calw hat am Samstag zwischen 8 Uhr und 12 in dessen Revierbereich mobile Kontrollen durchgeführt. Beamte überprüften dabei verstärkt die Einhaltung der Verkehrsvorschriften. Insgesamt wurden 21 Verstöße festgestellt. In 18 Fällen stellten die Beamten Verstöße gegen die Sicherungspflicht fest. In zwei Fällen nutzten ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 09:05

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mehrere Pkw- Aufbrüche - Zeugenhinweise erbeten

    Calw (ots) - Am Sonntag sind in Calw sowie im Stadtteil Calw-Heumaden bei sechs Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen worden. Es wurde Bargeld in einem mittleren dreistelligen Gesamtwert sowie Werkzeug entwendet. Zwischen 00:30 Uhr und 8 Uhr schlug die bislang unbekannte Täterschaft im wahrsten Sinne des Wortes zu und beschädigten an den auf einem Parkplatz in der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 08:43

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hunderte Liter Kraftstoff gestohlen

    Pforzheim (ots) - Unbekannte haben mehrere hundert Liter Diesel aus zwei im Stadtteil Dillweisen abgestellten Lkw's gestohlen. In der Zeit zwischen Sonntag, 4 Uhr, und Montag, 00:30 Uhr, öffnete die Täterschaft zunächst gewaltsam die Tankdeckel der in der Hirsauer Straße abgestellten Lkws auf und entnahmen danach die Tankfüllung mit insgesamt rund 400 Liter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren