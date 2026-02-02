Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mehrere Pkw- Aufbrüche - Zeugenhinweise erbeten

Calw (ots)

Am Sonntag sind in Calw sowie im Stadtteil Calw-Heumaden bei sechs Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen worden. Es wurde Bargeld in einem mittleren dreistelligen Gesamtwert sowie Werkzeug entwendet.

Zwischen 00:30 Uhr und 8 Uhr schlug die bislang unbekannte Täterschaft im wahrsten Sinne des Wortes zu und beschädigten an den auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße parkenden sowie in der Breiten Heer Straße abgestellten Fahrzeugen die Autoscheiben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell