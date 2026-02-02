POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hunderte Liter Kraftstoff gestohlen
Pforzheim (ots)
Unbekannte haben mehrere hundert Liter Diesel aus zwei im Stadtteil Dillweisen abgestellten Lkw's gestohlen.
In der Zeit zwischen Sonntag, 4 Uhr, und Montag, 00:30 Uhr, öffnete die Täterschaft zunächst gewaltsam die Tankdeckel der in der Hirsauer Straße abgestellten Lkws auf und entnahmen danach die Tankfüllung mit insgesamt rund 400 Liter Kraftstoff im Wert von rund 650 Euro.
