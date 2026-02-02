PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hunderte Liter Kraftstoff gestohlen

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben mehrere hundert Liter Diesel aus zwei im Stadtteil Dillweisen abgestellten Lkw's gestohlen.

In der Zeit zwischen Sonntag, 4 Uhr, und Montag, 00:30 Uhr, öffnete die Täterschaft zunächst gewaltsam die Tankdeckel der in der Hirsauer Straße abgestellten Lkws auf und entnahmen danach die Tankfüllung mit insgesamt rund 400 Liter Kraftstoff im Wert von rund 650 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim

