Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Fahrt gegen Baum endet tödlich

Eisingen (ots)

Am Sonntag, 01.02.2026 gegen 00:20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K4530 kurz vor Eisingen. Der 22jährige Fahrer eines Seat Ibiza kam in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der feuchten Fahrbahn ab und prallte auf einen dort befindlichen Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 23jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört, der Schaden beläuft sich auf etwa 30000EUR.

