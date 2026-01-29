Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim/Enzkreis/KA/Spanien/Malta - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft KA - Zweigstelle Pforzheim und des PP Pforzheim - Durchsuchungen und 10 Personen in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Im Rahmen zweier bei der Kriminalpolizei in Calw geführter Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sind am Mittwochmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle vollzogen worden.

Nach fast zweijähriger intensiver und umfangreicher Ermittlungsarbeit des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim- wurden insgesamt 15 Objekte in Pforzheim, dem nördlichen Enzkreis, dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe sowie in Spanien und in Malta durchsucht. Dabei konnten 10 Männer im Alter zwischen 26 und 32 Jahren festgenommen und die bereits erlassenen Haftbefehle in Vollzug gesetzt werden.

Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, darunter Bargeld, mehrere Waffen, zahlreiche Datenträger und Kommunikationsmittel sowie verschiedene Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente. Insgesamt fanden die Beamten Marihuana und Amphetamine jeweils im unteren zweistelligen Kilobereich sowie Kokain im einstelligen Kilobereich. Darüber hinaus wurden Vermögenswerte wie hochwertiger Schmuck und Bargeld gesichert. Die genaue Höhe ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Insgesamt waren an dem Einsatz über 100 Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim, des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei in Spanien und Malta gelang es, zwei der 10 Tatverdächtigen dort festzunehmen.

Ein weiterer dringend tatverdächtiger 26-Jähriger wurde am Donnerstagvormittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Haftbefehl ebenfalls wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Der 26-Jährige befindet sich, wie auch die anderen Tatverdächtigen, in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Johannes Jungmann, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Melanie Konrad, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

