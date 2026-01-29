Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist am Mittwoch in eine Wohnung im Stadtteil Mühlen eingebrochen und hat Bargeld entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen unbekannte Täter im Verlauf des Mittwochs in die in der Rottenburger Straße in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung über die Terrassentüre ein. Im Inneren öffneten sie mehrere Schubladen und Schränke und entwendeten einen Umschlag mit Bargeld. Als die Bewohnerin gegen 15:30 Uhr zu ihrer Wohnung zurückkehrte, stellte sie den Einbruch fest und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

