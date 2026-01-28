PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Diebe entwenden Schnaps und Bargeld: Zeugen gesucht

Pfalzgrafenweiler (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag im Ortsteil Kälberbronn mehrere Flaschen Alkoholika und Bargeld entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach die bislang unbekannte Täterschaft zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 16:30 Uhr, in der Zinsbachstraße eine Geldkasse gewaltsam auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Außerdem wurden sämtliche, in einem Schrank gelagerten, Schnapsflaschen mitgenommen. Die genaue Höhe des Diebesguts ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

