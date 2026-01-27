Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall auf der Autobahn 8

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person ist es am Sonntagnachmittag auf der Bundesautobahn 8 bei Pforzheim gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Transporter mit Ladefläche gegen 17:00 Uhr die Autobahn 8 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Nord wechselte der 19-jährige Fahrer von der rechten Fahrspur über die mittlere auf die linke Spur. Dort kollidierte er mit einem BMW, welcher sich bereits auf der linken Fahrspur befand. Der BMW-Fahrer verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Mercedes. Beide PKW kollidierten im Anschluss mit der Leitplanke und kamen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Ein Beteiligter wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die rechte Fahrspur und der Standstreifen gereinigt werden. Die Reinigungsarbeiten waren gegen 20:00 Uhr abgeschlossen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell