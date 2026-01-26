Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Unbefugte auf Recyclinghof - Zeugenhinweise erbeten

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Samstag sind Unbekannte auf den Recyclinghof in Niefern eingedrungen und haben Diebesgut in Form von Elektrozubehör zum Abtransport bereitgelegt.

Nach bisherigem Sachstand haben Zeugen die Polizei, gegen 22:00 Uhr, über Eindringlinge informiert. Noch vor Ort konnten in der Schloßstraße ein Fahrzeug sowie eine Person angetroffen und kontrolliert werden. Ob diese mit dem möglichen versuchten Diebstahl in Verbindung zu bringen ist, wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen des Polizeipostens Niefern-Öschelbronn geklärt.

Zeugen, die weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/9693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

