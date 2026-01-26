PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Unbefugte auf Recyclinghof - Zeugenhinweise erbeten

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Samstag sind Unbekannte auf den Recyclinghof in Niefern eingedrungen und haben Diebesgut in Form von Elektrozubehör zum Abtransport bereitgelegt.

Nach bisherigem Sachstand haben Zeugen die Polizei, gegen 22:00 Uhr, über Eindringlinge informiert. Noch vor Ort konnten in der Schloßstraße ein Fahrzeug sowie eine Person angetroffen und kontrolliert werden. Ob diese mit dem möglichen versuchten Diebstahl in Verbindung zu bringen ist, wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen des Polizeipostens Niefern-Öschelbronn geklärt.

Zeugen, die weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/9693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:48

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Freudenstadt - Während die Eigentümer für ein paar Stunden unterwegs waren, drangen Einbrecher am Freitagabend in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum von 16:30 - 20:00 Uhr gewaltsam über den Garten Zutritt zum Anwesen in der ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:44

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

    Pforzheim (ots) - Bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einer Bar in der Pforzheimer Innenstadt sind zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 2:10 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung an der Ecke Bahnhofplatz/ Schlossberg zwischen zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren