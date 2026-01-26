POL-Pforzheim: Nachtragsmeldung zu: POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Eutingen - Vermisstenfahndung nach 68-Jährigem
Pforzheim (ots)
Wie bereits berichtet, wurde seit dem 22.01.2026 ein 68-jähriger Mann aus Pforzheim vermisst. Der Vermisste konnte am Sonntagabend leblos aufgefunden werden. Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.
