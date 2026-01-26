PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Nachtragsmeldung zu: POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Eutingen - Vermisstenfahndung nach 68-Jährigem

Pforzheim (ots)

Wie bereits berichtet, wurde seit dem 22.01.2026 ein 68-jähriger Mann aus Pforzheim vermisst. Der Vermisste konnte am Sonntagabend leblos aufgefunden werden. Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:10

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Pkw-Aufbruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Birkenfeld (ots) - Durch bislang unbekannte Täterschaft hat am Freitag, zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr, die Seitenscheibe eines VW in Birkenfeld eingeschlagen und die im Beifahrerraum befindliche Handtasche gestohlen. Der geparkte Pkw befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Heergasse. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:00

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Leergutdiebstahl - Zeugen gesucht

    Horb am Neckar (ots) - In gleich zwei Nächten innerhalb einer Woche haben Unbekannte Leergut aus den Räumlichkeiten eines Getränkemarktes in der Hahnenstraße in Horb gestohlen. In der Nacht auf Donnerstag sowie in der Nacht auf Samstag stahlen die bislang unbekannten Täter insgesamt mehr als fünf Duzend Leergutkästen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 08:25

    POL-Pforzheim: (CW) Althengestett - Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

    Althengestett (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Neuhengstett zwischen Freitag und Sonntag haben Unbekannte geringe Beute gemacht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft Zutrittdas in das in der Möttlinger Straße gelegene Wohnhaus. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren