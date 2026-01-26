PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Leergutdiebstahl - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots)

In gleich zwei Nächten innerhalb einer Woche haben Unbekannte Leergut aus den Räumlichkeiten eines Getränkemarktes in der Hahnenstraße in Horb gestohlen. In der Nacht auf Donnerstag sowie in der Nacht auf Samstag stahlen die bislang unbekannten Täter insgesamt mehr als fünf Duzend Leergutkästen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag. Das Polizeirevier Horb am Neckar hat die Ermittlungen übernommen Ob hinsichtlich der beiden Taten ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Horb am Neckar unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

