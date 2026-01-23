POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Tatverdächtiger nach versuchtem Mord in Haft

Polizeipräsidium Pforzheim

Bei einer Auseinandersetzung in Pforzheim ist in der Nacht auf Sonntag, den 18.01.2026 ein 48-Jähriger schwer verletzt worden.

Um 02:55 Uhr alarmierte ein Passant in der Nordstadt wegen einer blutenden Person mit Schnittverletzungen Polizei und Rettungsdienst.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ der 48-Jährige eine Bar in der Nordstadt. Im Bereich der Hohenstaufenstraße wurde er durch einen anderen Mann attackiert. Mit einem scharfen Gegenstand fügte dieser dem 48-Jährigen mehrere blutende Wunden zu, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten.

Umgehend eingeleitete Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur eines 36-jährigen Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim am Donnerstag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und bestehender Fluchtgefahr. Nach der erfolgten Festnahme des Tatverdächtigen am Freitagmorgen wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Seither befindet sich der 36-jährige Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim, insbesondere zu den näheren Umständen sowie zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Fabian Ottburg, Polizeipräsidium Pforzheim

