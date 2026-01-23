Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Nach Unfall ein leicht Verletzter und hoher Sachschaden

Althengstett (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der Kreisstraße 4308 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzt wurde und ein hoher Sachschaden entstand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mercedes-Fahrer gegen 18:40 Uhr die Kreisstraße von Hirsau in Richtung Althengstett. In Höhe des Mädigwegs beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Der hinter ihm fahrende 36-jährige BMW-Fahrer übersah jedoch den Abbiegevorgang und kollidierte mit dem Mercedes. Der Aufprall war so heftig, dass der Mercedes durch den Zusammenstoß gegen einen Baum neben der Fahrbahn geschleudert wurde.

Der Fahrer des Mercedes wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Es wird geprüft, ob weitere Faktoren zum Unfall beigetragen haben.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell