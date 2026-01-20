Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in einem Gewerbebetrieb mit zwei Leichtverletzten

Pforzheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache entstand gegen 23.35 in einem Lackierbetrieb in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße Ecke Germaniastraße ein Gebäudebrand. Zwei Mitarbeiter trugen dabei Rauchgasvergiftungen davon und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden leichtverletzt. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Pforzheim mit etwa 70 Einsatzkräften und 30 Fahrzeugen vor Ort. Hierdurch konnte ein Übergreifen auf ein direkt angrenzendes Wohngebäude vermieden werden. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Pforzheim-Süd aufgenommen.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

