POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A8

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 8 ein schwerer Verkehrsunfall kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 28-jähriger Sprinter-Fahrer auf dem rechten von drei Fahrstreifen, als er vermutlich einen am Stauende stehenden Lkw übersah. Trotz eines Ausweichversuchs auf den mittleren Fahrstreifen kollidierte er mit dem linken Heck des 40-Tonners. Ein weiterer Sprinter-Fahrer, ein 20-Jähriger, reagierte ebenfalls zu spät und prallte frontal auf den stehenden Lkw. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Der 20-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, während der 28-Jährige schwerverletzt ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Während des Rettungseinsatzes und der Räumung der Unfallstelle kam es zu einem erheblichen Stau, der sich auf eine Länge von bis zu 12 Kilometern ausdehnte. Bedauerlicherweise war die Rettungsgasse zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht ausreichend freigehalten, was die Arbeit der Rettungskräfte erschwerte. Die Strecke in Richtung Karlsruhe war für etwa eine Stunden komplett gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Für den Einsatz war die Polizei Pforzheim im Einsatz. Zudem waren Feuerwehr und Rettungsdienste vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Verletzten zu versorgen.

