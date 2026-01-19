Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte einen Toyota im Stadtteil Haidach entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

Nach bisherigem Sachstand stand der Pkw in einer Parkbucht in der Breslauer Straße. Zwischen Mitternacht und 2:15 Uhr verschwanden die Täter mit dem grauen Toyota, Modell RAV 4.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423-8200 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell